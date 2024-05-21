E-ticaret platformu Hepsiburada bir hafta boyunca sürecek özel indirim kampanyasını başlattığını duyurdu. Özellikle evlilik hazırlığı yapanların hayatını kolaylaştıracak indirimlerle, mobilyadan küçük aletlerine, ev tekstilinden beyaz eşyaya uzanan birçok kategoride fırsatlar sunuluyor.

Hepsiburada, kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek 20-26 Mayıs tarihleri arasında ‘Büyük Mayıs İndirimleri’ni başlattı. Binlerce markada geçerli indirim ve kampanyalar özellikle bu yaz düğün hazırlığı yapanlara birçok uygun seçenek sunuyor. Kampanyada çeyiz setlerinden ev tekstil ürünlerine; küçük ev aletlerinden mobilya ve beyaz eşyaya uzanan, her yeni evin ihtiyacı olan ürünlerde indirimler uygulanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Yeni evleneceklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri indirim kampanyası, 20-26 Mayıs tarihleri boyunca sürecek. Kampanya kapsamında yeni kurulan evlerin en büyük ihtiyacı olan beyaz eşyalarda, önemli markaların ürünleri her gün yenilenen indirimlerle satın alınabilecek. Ayrıca kampanya kapsamında bazı markaların 3’lü ankastre setlerinin yanı sıra elektronik ürünlerden oluşan çeyiz setleri de bir hafta boyunca özel fırsatlarla sunuluyor.

Küçük ev aletleri hayatı kolaylaştıracak

‘Büyük Mayıs İndirimleri’ boyunca evlerdeki en büyük yardımcılar olan küçük ev aletleri de indirimli fiyatlarla satışta yer alıyor. Özellikle evindeki küçük ev aletlerini yenilemek isteyenler ve düğün hazırlıkları yapanlar için kampanyada; mikser, blender’lar, fritözlerin yanı sıra dikey ve robot süpürgeler, buharlı temizlik makinesi, ütü ve kurutma makinesi gibi birçok üründe sepet indirimleri sunuluyor.

Ev - Yaşam ürünlerinde yüzde 70 indirim

Bir hafta sürecek indirimlerde ev - yaşam ürünlerinde de fırsatlar kullanıcıları bekliyor. Bazı markaların ürünlerinde yüzde 70 net indirim fırsatı sunulurken, bazı ürünlerde 4 al 2 öde kampanyasıyla sofralara renk katıyor. Bazı ürünler de ‘ikinci ürün hediye’ fırsatıyla mutfaklardaki yerini alıyor. Yüzde 50 indirim fırsatıyla sunulan banyo ve mutfak ürünleri ise evlerine yeni bir dokunuş katmak isteyenleri bekliyor.

Düğün sezonuna özel altın fırsatlar

Hem düğün alışverişleri yapacaklar hem de evlenen yakınlarına hediye arayışında olanlar, Hepsiburada’da sunulan seçili altın takı seçeneklerini de indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. Altın kelepçe bilezikler, beyaz altın baget küpeler, burgu zincir kolyeler gibi birçok hediye alternatifi sepette indirimli fiyatlarla sunuluyor.