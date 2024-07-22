Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay ile Hepsiburada yeni bir iş birliğine imza atıyor. Bankanın müşterileri, e-ticaret platformu üzerinden yapacakları alışverişlerde dosya masrafı olmadan, N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi’nden yararlanabilecek.

Özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın müşterileri, Hepsiburada üzerinden N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi ile; giyim, beyaz eşya, mobilya, teknoloji gibi alanlarda pek çok ürüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Yapılan açıklamaya göre, yalnızca N Kolay kullanıcılarına özel olarak sunulan bu krediyle; 3 aydan 36 aya varan vadelerde, 500 TL’den 100 bin TL’ye uzanan geniş bir tutar aralığında alışveriş yapılabiliyor. Ayrıca bankanın müşterileri dosya masrafı bulunmadan dijital, hızlı ve bol taksitli N Kolay Taksit Alışveriş Kredisini kolaylıkla kullanabiliyor.

“N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi ile müşterilerimizin alışveriş deneyimini iyileştiriyoruz”

Perakende alanındaki iş birliklerine bir yenisini daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, “Dijital bankamız N Kolay ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor, her zaman hızlı ve pratik çözümler sunmak için çalışıyoruz. Ülkemizin en önemli e-ticaret platformlarından Hepsiburada ile yaptığımız iş birliği kapsamında, N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi ile müşterilerimizin alışveriş deneyimini iyileştirmenin yanı sıra dosya masrafsız krediyle bol taksitli alışveriş yapabilmelerine imkân tanıyoruz. Perakende sektörüne katkı sağlayacak bu tip iş ortaklıklarımızı sürdüreceğiz” dedi.

E-ticaretin büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz

E-ticaret platformunun genişleyen ödeme çözümlerinin müşterilerine kolaylık sunduğunu, aynı zamanda e-ticaretin de büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan, “Müşterilerimize onların alım gücünü artıran, güvenli, hızlı, pürüzsüz ödeme ve vadelendirme çözümleri sunuyoruz. İş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarla müşterilerimize sunduğumuz kredi ve ödeme alternatiflerimizi genişletiyoruz. N Kolay ile yaptığımız bu iş birliği de müşterilerimize en geniş ve en kolay ödeme seçenekleri sunma yaklaşımımıza dayanıyor. Yaptığımız iş birlikleri ile müşterilerimizin yanında olmaya ve e-ticaretin büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.