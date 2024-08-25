Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsoru Hepsiburada, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü’nde ‘Patili Dostlara Destek’ sayfasını açıyor. Bu sayfadan verilen siparişler teslimat adresi seçmeye gerek kalmadan doğrudan Kurtaran Ev Derneği’ne teslim ediliyor.

Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsorluğunu da üstlenen Hepsiburada, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için takip, tedavi ve iyi koşullarda barındırmayı ilk adım olarak görüyor. Patili Dostlara Destek sayfasıyla Kurtaran Ev Derneği’nin yaşam alanlarındaki kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına iş ortakları ve müşterileriyle birlikte destek oluyor. Sayfadaki ürünler derneğin bakımındaki hayvanların ihtiyaçlarına göre güncelleniyor. İlk aşamada test amaçlı sınırlı bir kitleye açılan sayfadan verilen ilk siparişler, HepsiJet tarafından Kurtaran Ev Derneği’ne ulaştırıldı.

Kurtaran Ev’in destek kartları da e-ticaret platformunda

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformunun sivil toplum kuruluşlarını e-ticarete kazandırmak ve daha fazla kişiye erişimlerini sağlamak için tasarladığı HepsiYürekten programı kapsamında Kurtaran Ev Derneği de mağaza açtı. Mağazadan, destek kartı adı verilen kartpostallardan satın alan hayvanseverler derneğe destek sağlıyor. Destek kartlarından elde edilen gelir, yine derneğin ana amaçları doğrultusunda kurtarılan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için kullanılıyor.

Patili Dostlara Destek Sayfası’na hepsiburada.com/patili-dostlara-destek adresinden, Kurtaran Ev Destek Kartları’na ise hepsiburada.com/magaza/kurtaran-ev adresinden ulaşıldığı açıklandı.