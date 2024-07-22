Estetik cerrahi işlemlerin her mevsimde yapılabileceğini, fakat bazı mevsimlerin özel estetik işlemleri için daha uygun olabileceğini söyleyen Medikal Estetik Uzmanı Prof. Dr. Çil, “Yüz ve boyun germe ameliyatı gibi yüzümüz ve boynumuzda ciddi müdahalenin yapıldığı bir estetik cerrahi işlem, yaz mevsiminde uygun olmayabilir. Böyle işlemlerin güneş ışınlarından daha rahat korunabileceğimiz soğuk mevsimlerde yapılması daha uygundur” dedi.

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Medikal Estetik Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, yaz döneminde yapılan estetik işlemler ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

"Güneş ışınlarından korunmak önemli"

Estetik cerrahi işlemlerin her mevsimde yapılabileceğini, fakat bazı mevsimlerin özel estetik işlemleri için daha uygun olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çil, “Yüz ve boyun germe ameliyatı gibi yüzümüz ve boynumuzda ciddi müdahalenin yapıldığı bir estetik cerrahi işlem yaz mevsiminde uygun olmayabilir. Böyle işlemlerin güneş ışınlarından daha rahat korunabileceğimiz soğuk mevsimlerde yapılması daha uygun olabilir. Güneş ışınlarına direk maruz kalan ve güneş ışınlarından korunması zor olan yüz ve boyun ameliyat bölgesinde ameliyat sonrası kalıcı renk değişiklikleri oluşabilir. Ameliyat kesi bölgeleri daha koyu bir renk ile iyileşebilir. Dolayısıyla, daha belirgin ve kalıcı ameliyat izlerine sahip olunabilir” diye konuştu.

"Özel güneş gözlükleri tercih edilmeli"

Prof. Dr. Çil, yaz döneminde yüz ve boyun bölgesinden estetik işlem geçirmiş bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yüz ve boyun bölgesinde güneşten koruyucu kremleri uygun şekilde uygulamamız gerekir. Yüzümüzün güneş ışınlarına direk maruz kalmaması için geniş çevreli şapkalardan kullanmamız faydalı olabilir. Göz çevresini de koruyacak şekilde üretilen özel güneş gözlükleri çok faydalı olabilir.”

"Liposuction sonrası güneşlenmekten uzak durulmalı"

Yaz aylarında vücut bölgesinde yapılan estetik işlemlerde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Çil, “En fazla yapılan estetik işlemlerden liposuction (yağ aldırma) işlemi bölgelerini de güneş ışınlarından korumamız gerekir. Liposuction ameliyatı sonrası vücudumuzda meydana gelen ekimoz adı verilen morarmalar kendiliğinden 2-3 hafta içerisinde geçmektedir. Eğer bu dönemde erkenden sahil ve plajlarda güneşlenmeye başlarsak, bu bölgelerde kalıcı renk değişiklikleri meydana gelebilir. Liposuction sonrası giydirilen özel korseleri de yaz sıcağında kullanmak daha fazla rahatsızlık oluşturabilir. Ödem adı verilen şişliklerin geçme döneminde giydirilen bu korselere yaz mevsiminde uyum çok zorlaşmaktadır. Eğer sıcak hava nedeniyle korse giyme uyumumuz çok azaldı ve korse giymek istemiyorsak sıkı iç çamaşırı ve sıkı ince taytlar giymemiz faydalı olabilir” dedi.

"Meme estetiği yaptıranlara öneriler"

Meme estetiği işlemi yaptırmış bireylere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çil, “Meme estetiği yaptırdıysak bronzlaşmak için üst bölgemiz açıkta kalacak şekilde güneşlenmemeliyiz. Güneşlenirsek estetik meme cerrahi bölgelerinde de kalıcı izler ve renk değişiklikleri oluşabilir. Ameliyat kesi bölgelerini güneş ışınlarından koruyacak şekilde sutyen kullanmamız uygun olur” ifadelerini kullandı.

"Göz bölgesi de güneş ışınlarından korunmalı"

Göz kapağı estetiğini tercih eden bireylerin güneş ışınlarından korunması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, “Güneş ışınlarının göz kapağında kalıcı izler ve kalıcı renk değişikliklerine sebep olmaması için mümkün olduğunca geniş çerçeveli güneş gözlükleri ve uygun büyüklükte şapka kullanmamız faydalı olabilir. Yüz bölgesine yapılacak botoks ve dolgu uygulamaları sonrasında da kalıcı renk değişiklikleri oluşmaması için uygun güneş gözlükleri, şapkalar ve güneşten koruyucu kremler kullanmamız faydalı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

"Uygun tedbirler alınmalı"

Prof. Dr. Çil, “Sonuç olarak tüm estetik işlemler her mevsimde yapılabilir olsa da yaz döneminde güneş ışınlarının ameliyat bölgelerinde ortaya çıkarabileceği renk değişiklikleri, kalıcı ve belirgin ameliyat izlerinden korunmak için, uygun tedbirleri almak ve daha fazla güneş ışınlarına dikkat etmemiz faydalı olacaktır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.