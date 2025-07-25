Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, otomotiv endüstrisi haziran ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla tarihin en yüksek haziran ayı performansını sergiledi. Ocak-haziran döneminde ise sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13’lük artışla yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Haziran ayında çekici ürün grubunda ihracat, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 504 artarak 180 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk yarısında ise bu kalemdeki ihracat yüzde 64 oranında artış göstererek 845 milyon 631 bin dolara ulaştı. Türkiye bu dönemde toplam 46 ülkeye çekici ihraç etti.

Ocak-haziran döneminde 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılan üç ülke bulunuyor. Almanya’ya 156 milyon, Birleşik Krallık’a 128 milyon ve Belçika’ya 112 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu üç ülkeye gerçekleştirilen toplam 396 milyon dolarlık ihracat, Türkiye’nin çekici ihracatının yaklaşık yüzde 47’sini oluşturdu. Değer bazında en yüksek artış Belçika’ya oldu. Ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 414,45 artarak 90 milyon 239 bin dolarlık artış gösterdi. Birleşik Krallık’a yönelik ihracat yüzde 241,5 ve Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 199 oranında arttı. Slovenya’ya yapılan ihracat yüzde 235 artışla 96 milyon dolara çıkarak ülkeyi dördüncü sıraya taşıdı. Norveç’e yapılan ihracat ise yüzde 814’lük artışla 21 milyon 883 bin dolara ulaştı.

Oransal artışlarda Avustralya 119 kat, Yeni Zelanda 40 kat, İsveç 15 kat ve Danimarka 10 katlık yükselişle dikkat çekti.