İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Fransa'da güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika boyunca uçakta bekletildi. Cuma günü başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Herzog ve heyeti, havaalanında beklenmedik bir durumla karşılaştı. İsrail basınının bildirdiğine göre, uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınında bir binanın çatısında şüpheli bir kişi tespit edilmesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı ve Herzog ile heyeti uçakta bekletildi. Herzog'un sözcüsü, olaya dair ayrıntılı bilgi vermekten kaçınarak, şüpheli durumun sona erdiğini belirtti.

Kaynak: İHA