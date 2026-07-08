NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

"ERDOĞAN MÜKEMMEL EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Ankara Zirvesi'nin "son derece başarılı" geçtiğini belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor." dedi.

BİR SONRAKİ ZİRVE ARNAVUTLUK'TA

Rutte, bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı.

Bu kararın Lahey Zirvesi'nde alındığını belirten Rutte, Ankara'daki zirvenin ardından bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta yapılacağını ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.