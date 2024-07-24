Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Nurullah Ulaşkın hayatını kaybetti. Kaza, yaklaşık bir saat önce Afyonkarahisar yönünden Banaz ilçesine doğru ilerleyen Ulaşkın'ın, 16 BFG plakalı motosikleti ile Büyükoturak köy kavşağına geldiğinde kontrolünü kaybedip orta refüje çarpması sonucu gerçekleşti.

Olay yerindeki diğer sürücüler hemen Ulaşkın'a yardım etti ve 112 Acil ekipleri hızla çağrıldı. Ulaşkın, acil müdahale ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.