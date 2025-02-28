Atlara kötü muamelede bulunan kişilere karşı mücadele verdiğini vurgulayan Sarı, devletin bu hayvanlara sahip çıktığını belirtti.

Muhtar Mesut Sarı, TikTok hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhabalar, ben Mesut Sarı, Yunuseli Mahallesi Muhtarı. Şimdi biz buraya polis ekiplerimizi çağırdık. Bu atı çalıştırmışlar. ‘Kimin?’ dediğimizde kimse sahiplenmiyor çünkü kim sahiplenirse hırsızlığı kabul etmiş olacak. Sağ olsun devletimiz sahip çıktı, ata da at arabasına da el koydu.

Bakın, göreve geldiğim günden beri bunlarla uğraşıyorum. Benim bu hayvanlarla bir sorunum yok, bu hayvanları kullananlarla sorunum var. Bu hayvanları koca koca sopalarla dövüp kendi işlerinde kullananlar var. Ben geldiğimde atın çenesi ağaca sıkışmıştı, kurtardık.

Ben bu hayvanları toplayıp sucuk yapmaya, mezbahaya göndermiyorum. Devletimizin barınağına gönderiyorum. İsteyenler Osmangazi barınağına gidip bakabilir, bu hayvanlara dört dörtlük bakılıyor. Daha sonra da bu hayvanlar binicilik çiftliklerine sahiplendiriliyor. Devletin bu hayvanlara el koyması, bu hayvanlar için kurtuluş. Size bunu anlatmaya çalışıyorum."

Muhtar Sarı, atların kötü şartlarda çalıştırılmasına ve kötü muameleye maruz kalmasına karşı mücadele etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.