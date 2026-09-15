Spor tırmanış branşında ortaya koyduğu başarılarla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediye Spor Kulübü hem sporcu hem antrenör olarak milli takımlara destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 18-19 Eylül tarihlerinde İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları; Beril Korkmaz, Sefa Yaman ve Bilal Eltutan ile İnegöl Belediyespor Antrenörü Bülent Aktaş 2 farklı ülkede milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.

AYNI TARİHTE 2 ÜLKEDE 3 MİLLİ SPORCUMUZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

İnegöl Belediye Spor Kulübü küçükler kategorisinde Spor Tırmanış Milli Takım sporcusu Beril Korkmaz, 19 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan Varna’da düzenlenecek olan Lider Disiplini U15-U13 Spor Tırmanış Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. 18-19 Eylül tarihlerinde ise Cuma ve Cumartesi günü Almanya Augsburg’da düzenlenecek olan Spor Tırmanış Lider Avrupa Şampiyonası’na İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları Genç A kategorisinde Sefa Yaman ve Genç B Kategorisinde Bilal Eltutan katılacak. Burada aynı zamanda İnegöl Belediye Spor Kulübü antrenörü olan milli takım antrenörü Bülent Aktaş’ta görevli olarak yer alacak ve sporcularımızla birlikte ülkemizi temsil edecekler.