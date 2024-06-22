Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hırsızlık suçundan aranan kadın, aynı suçu işleyeceği esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs günü Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren mağazada C.Ç isimli kadın hırsızlık yaparak kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, C.Ç.’yi dün başka mağazada hırsızlık yapacağı esnada yakaladı. Kadının GBT sorgusunda 4 farklı suçtan toplam 14 yıl 4 ay 16 gün hapis cezasıyla aranmasının olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin C.Ç. gözaltına alındı.