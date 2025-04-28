

Yapılan açıklamada, "Son dönemde tarım arazilerinin hisseli satış yoluyla küçük parçalara bölündüğü, bu yöntemle vatandaşlarımıza yanlış bilgilendirme yapılarak noter kanalıyla satışlar olduğu tespit edilmektedir. Bu tür uygulamalar, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına yol açmakta, hem hukuki hem de tarımsal açıdan büyük sorunlar doğurmaktadır.

Vatandaşlarımızın, tarım arazisi alımı veya kullanımı konusunda mutlaka kaymakamlık, belediye ve bağlı oldukları ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi ve izin almaları gerekmektedir. Kooperatif veya hisseli satış gibi görünen bazı uygulamalar gerçekte tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına zemin hazırlamakta ve ileride geri dönüşü zor mağduriyetlere sebep olabilmektedir.

Tarımın geleceğini korumak ve arazi bütünlüğünü sağlamak adına, tarım arazilerinin bölünmesi ve amacı dışında kullanılması yasalarla da sınırlandırılmıştır. Bu sebeple vatandaşlarımızın, resmi makamların onayı olmadan noter kanalıyla yapılan satışlara ve vaatlere itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır. Tarım arazilerinin gerçek sahipleri olan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin haklarını korumak için herkesi dikkatli olmaya ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmeye davet ediyoruz" dendi.

Tarım hepimizin geleceğidir. Gelin, toprağımıza sahip çıkalım uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA