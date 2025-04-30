"Bursa’yı uyuşturucu tacirlerinden arındırmakta kararlıyız" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle yürütülen soruşturma sonucunda büyük bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulu Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlamalarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şehrin birçok noktasında düzenlenen operasyona 100 ekip, 4 insansız hava aracı, 4 özel harekat unsuru, 4 çevik kuvvet unsuru, 4 dedektör köpek ve toplamda 600 personel katıldı. Operasyon kapsamında 41 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram kokain, 1500 kök Hint keneviri ile bu bitkilerin yetiştirilmesine yönelik özel düzenekler, 30 bin adet ekstazi hap, 2 kilo 300 gram bonzai ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza, 35 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi ve 180 bin TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.