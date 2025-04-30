Duyarlılık oluşturmak amacıyla harekete geçen öğrenciler, dün İnegöl’ün çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama ve su kapları bıraktı. Parklar, camiler, hastaneler gibi yoğun kullanılan alanlara yerleştirilen mama ve su kaplarıyla sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

Etkinliğin, hem öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek hem de toplumda hayvan hakları konusundaki farkındalığı artırmak amacı taşıdığı belirtildi. Öğrenciler, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade ederek tüm vatandaşları sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.