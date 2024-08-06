Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, son yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in saldırılarına karşı tek başına ya da müttefik milis gruplarla karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan'da bir etkinlikte konuşan Nasrallah, İsrail'in saldırgan politikalarının bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Hizbullah'ın, İsrail'in herhangi bir saldırısına güçlü bir yanıt vermek için gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti. Nasrallah, "İsrail'e karşı tek başımıza ya da müttefik milis gruplarla karşılık vermekten çekinmeyiz. Bölgedeki direniş hareketleriyle işbirliği içinde olacağız" dedi.

Bu açıklamalar, Lübnan'da ve bölgedeki diğer ülkelerde yankı uyandırdı. İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilim, bölgesel güvenlik ve barışın geleceği konusunda endişeleri artırıyor.

Nasrallah'ın konuşması, Hizbullah'ın İsrail'e karşı olası stratejilerini ve müttefikleriyle olan ilişkilerini gözler önüne seriyor. İsrail tarafından henüz bu açıklamalara resmi bir yanıt gelmedi. Ancak, bu tür sert açıklamaların bölgede gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.