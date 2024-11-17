Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kalabalık bir bölgesinde meydana gelen İsrail saldırısında, Hizbullah'ın medya ilişkileri sorumlusu Muhammed Afif'in yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İsrail füzesi, İsrail bombardımanından kaçan çok sayıda kişinin sığındığı Ras al-Nabaa mahallesine isabet etti. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi'nin ofislerinin yer aldığı bir binayı hedef aldığını bildirdi.

Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afif’in saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin ise yaralandığını açıkladı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. İnsan kalabalığının yaklaşmasını engellemek için havaya ateş açıldığı aktarıldı.

Hizbullah, konuyla ilgili açıklama yapmadı.