Hocalı Soykırımının 32. Yılında İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesinde anma konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Hocalı Soykırımı, insanlık tarihindeki karanlık bir sayfadır. Bu acı olayı hatırlayarak, yaşanan kayıpları bir an olsun unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu T.C. Koordinatörlüğü ve bünyesindeki Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği Başkanlığında Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, İstanbul Türk Ocakları, AGİH STP desteğiyle Hocalı Soykırımının 32. Yıl Anım Günü konferansı gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Heyeti, TBMM Üyeleri, Bürokratlar, Asam Vakfı Heyeti, Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve Türk Dünyasından katılım sağlandı. Açılış Konuşmasını Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği Başkanı Dr. Elvin Abdurahmanlı‘nın yaptığı etkinlikte, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da bir konuşma yaptı.

“Hocalı Soykırımı, insanlık tarihindeki karanlık bir sayfadır”

Prof. Dr. Hacısalihoğlu acıyı hep birlikte paylaşmak için toplandıklarını belirterek “Bugün burada Hocalı Soykırımı’nın acısını bir kez daha yüreğimizde hissederek toplandık. Sözlerimizi şu acı gerçeğin üzerine kuruyoruz: Hocalı Soykırımı, insanlık tarihindeki karanlık bir sayfadır. Bu acı olayı hatırlayarak, yaşanan kayıpları bir an olsun unutmadık ve unutmayacağız. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, bu trajik olayın üzerinden geçen 32 yılın ardından yeniden bir araya gelmek ve birlikte acıyı paylaşmaktır. Ancak acılarımızı paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da bir arada besliyoruz.” dedi.

“Dünya, hala çeşitli coğrafyalarda soykırım ve zulümle karşı karşıyadır.”

İnsanlık suçunun günümüzde hala devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Hacısalihoğlu sözlerine şöyle devam etti “Günümüzde, maalesef hala benzer zulümler yaşanmaktadır. Dünya, hala çeşitli coğrafyalarda soykırım ve zulümle karşı karşıyadır. Bu nedenle, bizler tarihten ders almalı ve birlik içinde hareket ederek insanlık adına mücadele etmeliyiz. Türk dünyası olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de bir araya gelmeli ve insanlık için adalet ve barışı sağlamak için mücadele etmeliyiz. Unutmayalım ki, soykırımlar unutulduğunda tekrarlanır. Bu nedenle, geçmişin acılarıyla yüzleşmek ve geleceğe umutla bakmak hepimizin görevidir. Son olarak, Hocalı Soykırımı’nda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyor ve onların emaneti olan geleceğe sahip çıkmaya söz veriyoruz."

“Soykırım insanlık için unutulmaması gereken bir trajedidir”

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, soykırımın hatırlanmasının önemine değinerek şunları söyledi: “Soykırım insanlık için unutulmaması gereken bir trajedidir. İnsanlığın bu tür acıları bir daha yaşamaması için geçmişten ders çıkarması gerekir. Hocalı Soykırımı sadece Azerbaycan’ın değil, tüm dünyanın ortak tarihi ve vicdani meselesidir”

“Adaletin sağlanması için mücadelemiz devam edecek”

Soykırımın sadece bir etnik gruba yönelik olmadığı, aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu üzerinde duran Yaycı, “Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi ve adaletin sağlanması için çaba gösterilmesi gerekir. Hocalı Soykırımı’nın kurbanlarını ve ailelerini saygıyla anarak, yaşanan acının unutulmaması ve adaletin sağlanması için mücadelemiz devam edecek” dedi.

"Millet olarak birbirimize destek olmalıyız”

Açılışta konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi şunları söyledi:

“Sivil gücün ilk önce toplumların kendi içinde bir araya gelmesi, birbirine tutunması gerekir. O gücü ilk önce bizim kendi aramızda toplamamız lazım. Millet olarak birbirimize destek olmamız lazım. Çünkü sivil toplum kendisini güçlü hissederse, kendisini nitelikli hale getirirse, bu hem siyasete hem teknolojiye hem ekonomiye mutlaka faydalı olacaktır. İnşallah Allah bir daha Dünyada hiç kimseye bu soykırımları yaşatmasın”

“Biz iki devlet bir millet değiliz, tek bir milletiz ve Türk milletiyiz”

Anma etkinliğinde bir konuşma yapan ASAM Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar ise şunları söyledi: “Bugün hüzünlü ve aynı zamanda sevinçli bir günümüzdür. Bugüne kadar çok büyük sıkıntılar çeken kardeşlerimiz Azerbaycan bugün artık güven içindedir. Biz iki devlet bir millet değiliz, tek bir milletiz ve Türk milletiyiz. Bunun gururu ve sevinci içerisindeyiz. Sonunda ‘zafer inananlarındır’ sözü tecelli etti” dedi.

Karabağ Azerbaycan’dır Koordine Etme Derneği tarafından düzenlenen “Hocalı Soykırımının 32. Yıl Anım Günü” etkinliği Dr. Ural Aküzüm moderatörlüğünde yapıldı. Panelde Tuğgenaral Prof. Dr. Esat Arslan, Prof. Dr. Akif Emre Öktem ve Dr. Cezmi Bayram sunumlarını gerçekleştirdi. Plaket takdiminin ardından etkinlik sona erdi.