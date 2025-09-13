Dünyaca ünlü starlarla çalışarak, projelerini uluslararası alana taşıyan Miray Yapım, Ghassan Mesud ve Luca Peros’ tan sonra şimdi de, Prime Video da yayınlanacak olan Hause of David dizisinde de rol alan, Hollywood’un yıldızı yükselen oyuncusu Alexander Uloom’ la anlaştı.İSTANBUL (İGFA) - TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”na konuk olan oyuncu, Asr-ı saadet döneminin önemli kahramanlarından, Halid Bin Velid’ e hayat verecek.

Başarılı oyuncu daha önce “Surrogate Mother” ve “Sari & Amira”, “Qissa (2024)” dizilerinde rol aldı.

Miray Yapım’ ın görüşmeleri devam eden farklı dünya starlarıyla yapacağı yeni anlaşmalarsa merak konusu.

Osmanlı’ nın ihtişamını ve Fatih Sultan Mehmed’ in hayatını konu alan “Mehmed Fetihler Sultanı”, yeni bölümüyle 16 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyicisiyle buluşacak.