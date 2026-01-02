Honda, güncel fiyat listesinden Civic modelini çıkardı. Uzun yıllardır Türkiye pazarında yer alan ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Civic’in, 2026 yılında Türkiye’de satışta olmayacağı belirtildi.

2025 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergilerine yüzde 25 ile yüzde 30 arasında ek yükümlülükler getirilmişti. Bu karar, otomobil markalarının fiyatlandırma stratejilerini doğrudan etkiledi.

Artan maliyetlere rağmen distribütörlerin üstlendiği yük sayesinde bazı modeller satışta tutulurken, kârlılığı azalan ya da maliyeti yükselen modellerin ise pazardan çekilmesi gündeme gelmişti. Honda’nın da bu kapsamda Civic modelini Türkiye satış programından çıkardığı ifade edildi.

Honda 2025 yılın 11 ayında toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Japon rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adet satış yapmıştı.

Honda Civic'ler 1987 yılından bu yana ülkemizde kullanılıyor. 1996 modelinden itibaren tutulan Civic büyük seven kitlesine sahip.