Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2026 yılına ait prim ve borçlanma tabloları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 2026’da brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Günlük brüt asgari ücret 1.101 TL seviyesine çıktı. Asgari ücretteki artışla birlikte prim tutarları, borçlanma bedelleri, Bağ-Kur ihya ödemeleri ve prime esas kazanç üst sınırlarında da yükseliş yaşandı.

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun’un aktardığı bilgilere göre, SGK primine esas aylık üst limit 297 bin 270 TL’ye, günlük üst limit ise 9 bin 909 TL’ye ulaştı. Bu düzenleme, yüksek gelir grubundaki çalışanların daha fazla prim ödemesine yol açarken, ileride alınabilecek emekli maaşlarının da artmasına zemin hazırlıyor.

2026 yılında asgari ücretli bir çalışanın işverene toplam maliyeti 41 bin 535 TL oldu. Prim teşviklerinden faydalanılması durumunda bu maliyet, 2 puanlık teşvikle 40 bin 214 TL’ye, 5 puanlık teşvikle ise 39 bin 223 TL’ye geriliyor.

Bağ-Kur kapsamında olanlar ve esnaf için prim yükü arttı. Aylık asgari Bağ-Kur primi 11 bin 808 TL’ye yükselirken, düzenli ödeme yapanlar için bu tutar 10 bin 156 TL olarak hesaplandı. Tarım sektöründe ise tarım Bağ-Kur primi 11 bin 725 TL, 2925 sayılı tarım SSK primi 5 bin 862 TL olarak belirlendi.

2026 yılında isteğe bağlı sigorta primi aylık 10 bin 899 TL’ye çıktı. İsteğe bağlı sigortanın Bağ-Kur statüsünde değerlendirilmesi nedeniyle, uzun vadede emeklilik türünü etkileyebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Çalışmayan ve herhangi bir güvencesi bulunmayan vatandaşlar için de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ciddi şekilde arttı. Asgari ücretin brüt tutarına bağlı olarak hesaplanan GSS primi, artışlar sonucunda 1.981 TL'ye yükseldi. Böylece GSS primindeki artış oranı yüzde 154’e ulaştı.

Doğum ve yurt dışı borçlanmalarında oran yüzde 27'de sabit kalsa da, brüt asgari ücret artışı nedeniyle tutarlar yüzde 27 yükseldi. Askerlik, kısmi süreli çalışma ve doktora süreleri gibi borçlanmalarda ise oran yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı. Bu değişiklik, söz konusu borçlanmalarda yaklaşık yüzde 78,5'lik bir artış anlamına geliyor.

Bağ-Kur ihyasında da hem oran hem de asgari ücret artışı etkili oldu. Önceden yüzde 34,5 olan ihya oranı yüzde 45'e yükselirken, toplam artış yüzde 65,7'ye ulaştı. Bu durum Bağ-Kur ihyasını 2026 yılında oldukça maliyetli hale getirdi.