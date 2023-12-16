Yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklıkları ile turizm sektörünün dijital dönüşümüne liderlik eden HotelRunner; Turkcell destekli, yenilikçi dijital seyahat platformu Fulltrip ile Türkiye’deki tesislere alternatif satış kanallarında, online satışlarını artırma fırsatı sunan önemli bir iş birliğine imza attı.

Turkcell’in desteğiyle kurulan, dijital dönüşüm vizyonuna sahip, yenilikçi seyahat platformu Fulltrip, 193 ülkede 45.000’den fazla tesisi bünyesinde bulunduran dijital satış ağı ve kanal yönetim platformu HotelRunner ile güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında HotelRunner platformundaki tesisler, Fulltrip aracılığıyla, Türkiye’nin önde gelen markaları Turkcell ve Garanti Bankası’nın müşterilerine doğrudan ulaşma, Turkcell’in tüm alternatif dağıtım kanallarında (BIP, Platinum, Salla Kazan, Dergilik, Fizy, TV+, Sarı Kutu, TİM) duyurulma ve her müşteri segmenti için farklı ve ayrıcalıklı kampanyalar sunma fırsatına erişecek.

Tohumları Fulltrip’in hayata geçmesiyle birlikte atılan ve kısa süre önce ilk tesislerin kabul edilmesine başlanan iş birliğiyle tesisler, HotelRunner üzerinden Fulltrip hesaplarını kolaylıkla oluşturabiliyor. Tesisler aynı zamanda, tam kapsamlı entegrasyon ile fiyat ve müsaitliklerini yönetebiliyor, içeriklerini güncelleyebiliyor ve Fulltrip’in dağıtım sağladığı tüm kanallardan rezervasyon alabiliyor. Bir aydan kısa bir süre içerisinde 100’ün üzerinde tesisin Fulltrip üzerinden satışa hazır hale getirildiği iş birliğinde, ortak hedef ise 2019 yılı içerisinde 1.500 tesisi alternatif dağıtım kanallarıyla buluşturmak.

HotelRunner iş birliği ile sadece entegrasyon değil aynı zamanda binlerce tesisi dijital ortamda kontratlayabilme imkanı elde ettiklerini belirten Fulltrip İş Geliştirme Müdürü Sonat Balkan “HotelRunner’ın başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki geniş tesis envanteri ile anlık eriştiğimiz tesis sayısını binler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Tüm kontratlı tesislerimizin sadece HotelRunner üzerinden bizimle iletişim kuracağı bu güçlü teknolojik altyapı ile erişim sağladığımız alternatif satış kanallarından tesislerimizin gelirlerini artıracağız. Bu sebeplerle HotelRunner ile yaptığımız stratejik ortaklığa çok önem veriyoruz” dedi.

Fulltrip ile gerçekleştirdikleri iş birliği üzerine konuşan HotelRunner Satış ve İş Geliştirme Direktörü Cihan Coşkuntuncel, “Sektörün dinamik ve yenilikçi iki firması olarak önemli bir birlikteliğe imza attık. Tesislerimize, Turkcell’in ürün ve servislerinin desteğiyle seyahat kavramına yeni bir anlayış getiren Fulltrip aracılığıyla alternatif satış kanalları ve yeni misafirler kazandıracağımız için çok memnunuz.” dedi.

HotelRunner, Fulltrip iş birliğini ve bu iş birliğinin tesisler için faydalarını 6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Fuarı’ndaki kendi standında tesislerle paylaşacak.

HotelRunner Hakkında:

HotelRunner, 2011 yılının son çeyreğinde kurulan ve turizm sektörüne özel olarak geliştirdiği dijital satış ağı ve kanal yönetim platformu ile 193 ülkede 48.000’den fazla otel ve 150’den fazla turizm acentesinin online ortamda buluşmalarını sağlayan yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Ortakları arasında uluslararası yatırım fonları da bulunan şirket, aynı zamanda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir. ETS, Odamax.com, TatilSepeti.com, Setur, IATI, Neredekal.com gibi Türkiye’nin önde gelen seyahat platformlarının tercih edilen iş ortağı olan HotelRunner, aynı zamanda Booking.com Tercih Edilen IT Sağlayıcısı, Oracle Gold, Airbnb, Skyscanner ve Google iş ortağıdır.

Fulltrip Hakkında:

Turkcell ve Garanti Bankası’nın ana sponsorluğunda Ekim 2017’den itibaren hizmet vermeye başlayan dijital seyahat platformu Fulltrip, uçtan uca tatil planlamaya imkan veren bir seyahat platformudur. Web sitesi üzerinden A’dan Z’ye, seyahate dair tüm işlemlerin gerçekleştirilebildiği Fulltrip’te 220 binden fazla otel, 120’yi aşkın havayolu şirketi, 4 bin araç kiralama firması anlaşması ve 1000’den fazla tur seçeneği yer almaktadır. Fulltrip, 2019 yılı sonuna kadar Turkcell’in operatörlük hizmeti verdiği başta Almanya olmak üzere Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, İran ve