Oda fiyatlarının düşürülmesi, rezervasyonların artması için bariz ve kolay bir çözümdür. Fiyatlarınızı düşürüyorsanız ortaya çok net bir pazarlama stratejisi koymanız gerekmektedir. Düşük fiyatlar, misafirinizde “ödediği kadar hizmet alacağı” fikrini, indirimli oranlar ise ortada bir sorun olduğunu hissettirmektedir. Çoğu için, fiyat kalite göstergesidir. Fiyatınızın, olası bir misafirin otelinize karşı ilk intibasını belirler. Düşük fiyatlar eğer oda satışlarını her zaman artırsaydı, en düşük fiyatlara sahip oteller her zaman dolu olurdu. İndirimler kısa vadede işe yarasada, uzun vadede çok karlı ve sürdürülebilir olmamaktadır. Ama asıl soru şu: indirim yapmadan otel odalarınızı nasıl satarsınız?

1. Farklı Olun

Öncelikle şunu düşünmelisiniz: Sizi çevrenizde diğer otellerden farklı kılan şey nedir? Neden bir misafir sizden daha iyi konumda olan bir oteli tercih etmek yerine sizi tercih etsin? Ideal misafirleriniz kimler? Onların değeri nedir? Bütün bu soruları cevaplarken lütfen dürüst olun. Kim olduğunuzu anlamadan başarılı bir pazarlama stratejisi kuramazsınız. Bir kağıt çıkarın ve düşüncelerinizi not edin. Otelinizin eşsiz nitelikleri ve belirgin olanakları aklınıza gelmezse işte doğru noktadasınız ve zaman harcamanız gereken yer tam da burasıdır. Çünkü aşağıda belirttiklerimizi uygulayabilmeniz için kendinize soracağınız soruların cevabını biliyor olmanız gerekmektedir.

2. Değer Ekleyin

Fiyatlarınızı düşürmek yerine sunduğunuz fiyatlara ekstra hizmetler veya ürünler ekleyin. Potansiyel misafirleriniz bunu kolayca algılar ve onlara yanlızca oda satmadığınızı farklı hizmetler sunarak konaklamalarını zenginleştirdiğinizi hissederler. Bu da markanızı oldukça güçlendirir.

Örneğin; Spor salonunuz varsa sınırsız erişim sağlayabilir, SPA’da ücretsiz masaj olanağı sunabilirsiniz. İş seyahatinde olanlar misafirleriniz için ücretsiz çamaşırhane hizmetleri veya otelinizi benzersiz kılan her türlü hizmet veya ürünü sunmayı düşünebilirsiniz. Biraz detaylı düşünmekle birlikte size çok maliyeti olmayan ama misafirlerinizin değerli bulabileceği olanakları kendilerine sunabilirsiniz.

3. Online Durumunuzu Geliştirin

Web Sitesi: Otelinizin websitesi oldukça önemlidir. Otelinizin online mecrada güçlü bir ifadesi olmalıdır. Günümüzde minimalizm, web siteleri için özellikle temiz ve sakinleştirici bir izlenim verdiği için otellerde etkili olan eğilimdir. Bir web sitesinin yalnızca içerik için değil, yenilikçi ve modern görünmesini sağlamak için düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini anlamak önemlidir. Markanızın bu özellikleri içeriyorsa, bu özellikle önemlidir. Bir web sitesinde gezinmek, uyumlu (mümkün olan her ekranda görülebilmesi için) kolay olup, yüksek kaliteli resimler, okunaklı ve özlü bilgi sunmalıdır. Bunun için muhakkak bir web profesyoneli ile çalışmanızı öneriyoruz. İyi bir web sitesi tasarımcısı, yazar ve geliştirici, otelinizin öyküsünü görüntüler ve kısa kelimelerle anlatmanıza yardımcı olabilir ve ayrıca web sitenizin çevrimiçi aramalar yoluyla kolayca bulunmasını sağlayabilir.

Otel Dereceleme Adresleri: TripAdvisor gibi web siteleri bir zorunluluk haline geldi. Hizmet odaklı birçok işletme TripAdvisor gibi yorum siteleri üzerinde olumlu olumsuz bir çok yoruma sahip oluyor. İnsanlara olumsuz yorumlar gönderilmesini engelleyemezsiniz, ancak potansiyel konuklara sorunları nasıl çözdüğünüzü görme fırsatı tanıyarak onlara yanıt verebilirsiniz.

Sosyal Medya: Sosyal medya, özenle hazırlayıp sunduğunuz konaklama hizmetlerinizi sergilemek için iyi bir araçtır, ancak çoğunlukla hikaye anlatıcı bir platformdur. Birçok modern gezgin, bireyselleştirilmiş deneyimler ister ve bireysellik için arzularını yerine getirebileceğinizi göstermenin bir yolu, kendinize özgü olmaktır. Orijinal fotoğraflarınız aracılığıyla otelin hikayelerini anlatıp göstermek oldukça önemlidir. Ayrıca sosyal medyanın sosyal olması gerektiği unutmayın. Sadece hikayenizi sunmaya odaklanmayın. Topluluğunuzdaki diğer işletmeler ve üyelerle etkileşim kurun. Eski ve gelecekteki potansiyel konuklarla meşgul olun ve sorulara hızlı bir şekilde yanıt verin.

Yeniden Konaklatın: Tekrar konaklama yapan misafirlerinizi cesaretlendirmek yeni olanları cezbetmekten daha kolaydır. Bunu yapmak için: küçük düşünün. Küçük jestlerin etkisi büyüktür. Ön büro personelinin, misafirlere ismi ile hitap ettiğinden emin olun. Kahvaltıda yürüyün ve misafirlerinizle konaklamaları hakkında sohbet edin. El yazısı teşekkür notları ve doğum günü kartları gönderin. İkinci kez konaklama yapan misafirinizin odasına ücretsiz şampanya gönderin. Ayrıca, rezervasyonu yapılan gece sayısı veya tavsiyeleri temel alarak bir müşteri sadakat programı organize edin.

Çalışanlarımıza Güç Verin: Temel rolü oda satmak değil, müşteri memnuiyeti olan personeller yetiştirin. Memnuniyet sağlandığında satışlarınız da beraberinde artacaktır. Örneğin otelinize gelmiş misafirinize yüksek kategori bir oda satabilecek konuma gelebilirsiniz.

Uygun Olduğunda İndirimler Sunun: İndirimler uygulamanın doğru yeri ve zamanı vardır. Konuklar, başka bir web sitesi aracılığıyla indirimli bir oran bulabildiklerini keşfettiklerinde veya indirim için daha uzun süre bekleyeceklerini anladıklarında rahatsız olurlar. Bununla birlikte, indirimleri oldukça ve etkili bir şekilde sunmanın yolları vardır. Minimum konaklama, uzun süre konaklama, mevcut misafirlerinizin tekrar konaklama yapması için indirimli odalar önermeyi düşünün .

İndirimlerinizi doğru zamanda ve belirli bir amaçla sunmazsanız, indirimli fiyatlarınız zamanla normal fiyatlarınıza dönüşecektir. Bu da gelirlerinizin ve karlılığınızın düşeceği anlamına gelmektedir. Potansiyel misafirlerinizden uzaklaşabilir, umduğunuz hizmeti sunamazsın. Fiyatlarınızı korumak, hizmetinizi korumak ve temelde sizi var eden özelliklerinize odaklanmak en iyisidir. Bir marka olarak ne gibi farklılıklarınız var? İdeal misafirleriniz kimler? En çok ne ararlar? Nelerden hoşlanırlar? Bu soruların yanıtları, paketler oluşturmanıza, otelinizi pazarlamanıza, hizmetlerinizi değiştirmenize, halkla iletişimi geliştirmenize ve nihayetinde fiyatları paramparça etmeden satış yapmanıza yardımcı olacaktır.