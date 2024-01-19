Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 17. yılında düzenlenen törenle anıldı.

19 Ocak 2007 tarihinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 17. ölüm yıl dönümünde Agos Gazetesi’nin eski binası olan Sebat Apartmanı’nın önünde anma programı yapıldı. Saat 15.00’te başlayan programa Hrant Dink’in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra pek çok seveni katıldı.

Programa katılmak isteyenler, Halaskargazi Caddesi’nin Taksim ve Osmanbey istikametleri ile ara sokaklarda oluşturulan güvenlik noktalarında üst aramaları yapılarak alana alındı. Anma programı boyunca Hrant Dink için sloganlar atılarak, Dink’in öldürüldüğü yere sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.

Program nedeniyle kapatılan yollar, törenin sona ermesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.