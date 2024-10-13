11 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde yapıldı. Karara göre, Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği görevine atanırken, Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne atandı. Ayrıca, Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi. Yapılan bu atamalar, HSK'nın yargı teşkilatında düzenlemeler yapma ve görevlendirmeleri gerçekleştirme yetkisi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kaynak: Ordu Hayat Gazetesi