Aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi, Yenişehir´e bağlı Ayaz Mahallesinde kurulan merkezde alımlara başladı.

İnegöl´de bu yıl 80 bin dekar alanda ekimi yapılan hububattan 40 bin ton rekoltenin beklendiği bildirilirken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Aksakallı dün, beraberindeki Ziraat Mühendisleri ile birlikte İnegöl´e bağlı Boğazköy Mahallesine giderek, hububat hasadını ve ürün kalitesini inceledi.

HAYIRLI, BOL ÜRÜNLER

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Müdür Turan Aksakallı, "Öncelikle bu hasadın, hububat hasadının İnegöl ilçemize hayırlara vesile olmasını ve çiftçilerimize de bol kazançlı bir ürün Cenab-ı Allah´tan niyaz ediyorum. Biliyorsunuz, çiftçilik de büyük emekler sarf edilir. Toprağa ekilen hububat hasat edilmeye şu anda başlamış bulunmaktadır” dedi.

BİÇERDÖVERLER DENETLENİYOR

Hububat hasadı için yurdun muhtelif yerlerinden İnegöl´e Biçerdöverlerin geldiğini kaydeden Aksakallı, "İlçe Müdürlüğü olarak, muhtarlarımızla beraber köylerde yoğun denetimler yapıyoruz. Biçerdöverlerin 12 yaş ve üzeri olmaması gerekiyor. Hasat yapan biçerdöverin dekar başına yüzde 1.5 oranında tane kaybı yaptırmaması gerekiyor. Yüzde 2 oranında kayıp demek, zarar demektir. Yapılan kontrollerde biçerdöver operatörlerinin operatör belgesi olup olmadığının, yangın söndürme tüpünün bulunup bulunmadığı, alet edevat ve cihazının olup olmadığına bakılır ve yine biçim yüksekliğinin askeri düzeyde olması, birde tane dökümünün kontrolü yapılmaktadır. Denetlemede ortalama verime ilişken bilgiler, operatör ve tarla sahibi hakkındaki bilgiler hasat denetim formu ile kayıt altına alınmaktadır” diye konuştu.

40 BİN TON BEKLENTİ

Şu anda tane kaybının çok düşük olduğu, hemen hemen yüzde 1 oranında bir tane kaybının olduğunu kontrol ettiklerini aktaran Aksakallı, “Tane kaybı çok düşük bir seviyede sürmektedir. Yaklaşık olarak İnegöl ilçemizde 70-80 bin dekarlık alanda hububat ekildiğini, bunun rekoltesinin de 450-500 kilo civarında yaklaşık olarak da 40 bin ton hububat beklentimiz var” şeklinde konuştu.

TMO ALIMA BAŞLADI

Öte yandan, Müdür Turan Aksakallı, Toprak Mahsulleri Ofisinin Yenişehir-İnegöl arasındaki Ayaz Mahallesinde kurduğu merkezde hububat alımlarına başladığını da sözlerine ekledi.