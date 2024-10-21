Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, hastanede yaşamını yitirdi.

Gülen'in ölüm haberini, FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşı, birçok yıl süren bir süreçten sonra hayata veda etti.

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden Gülen'in ölümüne ilişkin sert bir paylaşımda bulundu. Bozdağ, "Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, mekanı cehennem olsun" şeklinde ifade etti. Bu sözler, olayın ardından kamuoyunda yankı uyandırdı.