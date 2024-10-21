ABD'de hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanınan ünlü basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya platformunda dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Kanter, yaptığı açıklamada rüyasında Gülen'i gördüğünü ifade ederek, bu deneyimin kendisi üzerinde derin bir etki yarattığını belirtti.

Paylaşımında, rüyasında yaşadığı duygusal anları ve Gülen'in ona ilettiği mesajları aktaran Kanter, bu tür deneyimlerin kendisi için manevi bir anlam taşıdığını vurguladı. Spor dünyasında oldukça dikkat çeken bu olay, Gülen'in mirası ve onunla olan ilişkisi hakkında tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Kanter, ayrıca FETÖ'nün ideallerine olan bağlılığını ifade ederken, rüyasında duyduğu hislerin onu daha da motive ettiğini ve mücadelelerine devam etme kararlılığını artırdığını dile getirdi. Bu durum, Kanter'in hem basketbol kariyerine hem de sosyal ve siyasi duruşuna dair yeni bir bakış açısı sunuyor.