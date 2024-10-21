Uçak, bu önemli test sırasında yaklaşık 45 dakika boyunca havada kaldı. Test sürecinin her aşamasında ekip, HÜRJET’in performansını dikkatlice izledi.

HÜRJET, modern teknolojilerle donatılmış bir jet eğitim uçağı olarak tasarlandı ve Türk savunma sanayisinin önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Uçuş testinin ardından, HÜRJET kontrollü bir iniş gerçekleştirerek başarılı bir şekilde görevini tamamladı.

Bu test, HÜRJET’in hem ulusal hem de uluslararası alanda güçlü bir rakip olma potansiyelini gösteriyor. TUSAŞ, gelecekte daha fazla test ve geliştirme süreciyle HÜRJET’i daha da ileri taşımayı planlıyor. HÜRJET'in başarıları, Türk savunma sanayisindeki ilerlemeleri ve yerli üretim konusundaki kararlılığı gözler önüne seriyor.