FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşamını yitirdiği haberi, örgüte yakın medya kuruluşları tarafından duyuruldu. Yeğeni Ebuseleme Gülen de bu durumu doğruladı. Türkiye genelinde binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yaşamının derinden etkilenmesine neden olan Gülen'in ölümü, geniş bir kesim tarafından sevinçle karşılandı.

FETÖ'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, elebaşının vefat ettiği belirtildi. Ayrıca, FETÖ'cü kaçaklar ve örgüte bağlı medya organları bu gelişmeyi paylaştı. Gülen'in, bir süredir böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve demans gibi sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.