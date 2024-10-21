FETÖ'nün kurucusu ve lideri Fetullah Gülen hayatını kaybetti.

FETÖ, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin milli iradesine karşı bir darbe girişiminde bulundu. Bu alçak kalkışma sırasında 251 vatan evladı şehit oldu.

DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEYEN KAHRAMAN

Şehitlerden biri olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci bir komutanı etkisiz hale getirerek darbenin seyrini değiştiren önemli bir figürdü. Halisdemir'in cesur müdahalesi, milletin hafızasında ölümsüzleşti; kahramanlığı asla unutulmayacak.