Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde, taşlarla örtülü ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Cinayet soruşturması devam ediyor.

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığına göre, Narin Güran’ın cinayetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iddianamenin hazırlanmakta olduğunu belirtti. Bakan Tunç, HTS kayıtlarının olaya ışık tuttuğunu ve Narin’in evinde öldürüldüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Olay sırasında evde bulunan amca, anne, ağabey ve Nevzat Bahtiyar’ın kayıtları tespit edildi. Bu dört kişi, iddianamede cinayeti birlikte işlemekle suçlanacak ve iş birliği tezi öne sürülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edileceği bildiriliyor.