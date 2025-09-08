GAZİANTEP (İGFA) - Başlatılan abonman kart sistemi sayesinde öğrenciler, toplu taşımadan çok daha avantajlı şekilde yararlanabilecek.

Yeni sistem kapsamında öğrenciler, aylık 400 binişi sadece 350 TL’ye kullanacak. Böylece bir biniş ücreti 87,5 kuruşa denk gelerek 1 TL’nin altına düşmüş olacak.

Öğrenciler mevcut indirimli seyahat kartlarını abonman karta dönüştürerek Büyükşehir Belediyesi’ne ait turuncu otobüslerde, tramvayda ve Gaziray’ da abonman haklarını kullanabilecek. Özel Halk Otobüsleri’nden (sarı ve mavi) yararlanmak isteyen öğrenciler ise abonman kartlarına aynı zamanda bakiye yükleyerek kullanıma devam edebilecek.

Abonmanlık sisteminde yüklenen biniş hakları devredilemeyeceği için bir ay içerisinde kullanılması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Gaziantep Kart İşlem Merkezleri üzerinden kart dönüşüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamasıyla öğrencilere hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor.