İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda iki polis memuru şehit olurken, biri ağır olmak üzere iki polis de yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polislerin isimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ailesinden Kafa Karıştıran Sözler

Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan saldırının ardından, saldırganın ailesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’a konuşan aile üyeleri, “Hiçbir anne baba çocuğunun böyle bir şey yapmasını istemez. Son zamanlarda çocuğumuz farklı internet sitelerine giriyordu. Annesi bu durumdan endişe duydu ve onu uyardı, hatta 'Seni polise bildireceğim' dedi. Son günlerde sürekli namaz kılıyor, bize 'Siz kafirsiniz' diyordu. Sessiz ve içine kapanık bir çocuktu. Böyle bir olaya karışması bizi derinden sarstı. Keşke internette hangi sitelere girdiğini önceden fark edip durumu yetkililere bildirseydik. Telefonu incelensin, kimlerle bağlantı kurduğu ortaya çıkar” sözlerini kullandı.

Bakan Yerlikaya Şehitlerimizin İsimlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, saldırı sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu, Polis Memurları Ömer Amilağ’ın ağır, Murat Dağlı’nın ise hafif yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.’nin yakalandığını belirten Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İzmir Valisi Elban: Katil Zanlısı Aynı Sokakta Oturuyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayın meydana geldiği bölgenin oldukça yoğun bir sokak olduğunu belirtti. Çatışma sırasında bir vatandaşın elinden hafif şekilde yaralandığını söyleyen Elban, “Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Polis teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi. Saldırganın 16 yaşında, bölgede ikamet eden bir lise öğrencisi olduğunu aktaran Vali Elban, şahsın daha önce herhangi bir adli sicilinin bulunmadığını, UYAP sisteminde kaydına rastlanmadığını ve hakkında gözaltı ya da ifade işlemi yapılmadığını ifade etti. Olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek mermisinin bulunduğunu kaydeden Elban, saldırıda zanlının babasının yaklaşık 10 yıl önce aldığı bir pompalı tüfeğin kullanıldığını belirtti.