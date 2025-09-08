KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nı kültür ve sanatla renklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin tanınmış sanatçısı Afak Meydanlı sevilen parçalarını seslendirirken, animasyon filmi “Can Dostlar” da çocuklara keyifli anlar yaşattı.

MİLLİ İRADE’DE NEŞE DOLU ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine süresini uzattığı “Yaz Neşesi Etkinlikleri” kent sakinlerini bir araya getiriyor. Açık hava sineması ve konser etkinlikleri bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu kapsamda İzmit Milli İrade Meydanı’nda Kocaeli’nin tanınmış sanatçısı Afak Meydanlı sevilen parçalarını seslendirirken, animasyon filmi “Can Dostlar” da izleyicisiyle buluştu.

ÇOCUKLAR VE AİLELER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikleri ile “Yaz Neşesi” vatandaşların uğrak yeri oldu. İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler dahilinde 5 Eylül Cuma akşamı Afak Meydanlı sevenleri ile buluştu. Canlı müzik eşliğinde birçok sevilen parçanın seslendirildiği konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

CAN DOSTLAR İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Çocukların aileleri ile birlikte vakit geçirmeyi çok sevdiği animasyon film Can Dostlar da izleyiciyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi, sinema keyfini artırmak adına izleyicilere patlamış mısır ikramı sundu. Eylül ayı boyunca devam edecek olan “Yaz Neşesi Etkinlikleri” sinema tutkunlarını ve müzikseverleri bir araya getirmeye devam edecek.