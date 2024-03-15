Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarımız tarafından ülkemizden Yunanistan’a, İran ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.

Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a, İran ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı.

Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG, 1’inin DEAŞ ve 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.