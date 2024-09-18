Uzun yıllar Bursa ve Ankara'da spor muhabirliği yapan ve sürekli basın kartına sahip Hüseyin Yeşilkavak, Bursaspor Kulüp Müdürü olarak atandı. Yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle göreve başlayan Enes Çelik başkanlığındaki Bursaspor Yönetimi, son transferini kulüp bünyesine yaptı. Bursaspor'un hem sahada hem de iç kurumsal yapısında iyi bir organizasyon oluşturma amacını güden Başkan Enes Çelik, tecrübesine güvendiği Hüseyin Yeşilkavak’ı kulüp müdürlüğüne getirdi. Medya ve yeşil-beyaz camianın tanıdığı Hüseyin Yeşilkavak, pozitif enerjisi ve dinamik yapısıyla Bursaspor’a hizmet edecek. Gazetecilik kariyerine İhlas Haber Ajansı'nda muhabir olarak başlayan Yeşilkavak, uzun yıllar boyunca spor camiasında sevilen bir isim haline gelmişti.

Kaynak: İHA