Esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Daha önce vergi ya da SGK prim borcu bulunduğu için Hazine faiz destekli kredi kullanamayan bazı esnaflar, yeni uygulamayla birlikte gerekli şartları karşılamaları durumunda bu kredilerden faydalanabilecek. 27 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren düzenleme ile borçlu esnafın kredi sisteminden tamamen dışlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak kredi desteğinden yararlanabilmek için belirlenen koşulların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekiyor.

Borcu Olan Esnaf Da Kredi Kullanabilecek

Yeni düzenlemenin öne çıkan yönlerinden biri, vergi ya da SGK prim borcu bulunan esnafın belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine başvurabilecek olması. Uygulama kapsamında borçlu esnafa farklı faiz indirim oranları uygulanacak. Böylece kamuya borcu bulunan esnafın finansmana erişiminin tamamen kesilmesinin önüne geçilecek.

Kredinin Bir Bölümü Borca Gidebilecek

Yeni sistemde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise kredi kullanılırken mevcut kamu borcunun belirli bir bölümünün doğrudan tahsil edilmesine imkan verilmesi.

Vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf için kredinin azami yüzde 25'ine kadar olan kısmı, ilgili tahsil dairelerine aktarılabilecek. Bu kapsamda borç ödemesi için kullanılacak tutar, kredi miktarından bağımsız olarak bir yıl içerisinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Bu nedenle borcu bulunan esnafın eline geçen kredi miktarı ile onaylanan kredi tutarı arasında farklılık oluşabilecek.

Faiz Desteğinde Değişiklik Yapıldı

Borcu bulunan esnaf için kredi imkânının açılmasıyla birlikte Hazine tarafından uygulanan faiz indirim oranları da yeniden belirlendi. Genel yatırım ve işletme kredilerinde daha önce yüzde 50 olan faiz indirim oranı yüzde 40 olarak uygulanacak. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyet gösterenler ile usta ve genç girişimciler açısından oran yüzde 80 olarak belirlenirken, onaylı proje ve teknik destek programlarına katılanlarda yüzde 48 oranı uygulanacak.

Bu kapsamda borcu bulunan esnafa kredi kullanma imkânı sağlanırken, uygulanacak faiz desteği standart kredi koşullarından farklı şekilde belirlenecek.

Her Borçlu Esnaf Otomatik Olarak Kredi Alamayacak

Yeni kampanya bir kolaylık sağlasa da vergi veya SGK borcu bulunan herkesin otomatik olarak kredi kullanabileceği anlamına gelmiyor. Kredi başvurularında ilgili banka ve kredi mekanizmasının diğer şartları da geçerli olacak. Kredi tutarı, başvurunun değerlendirilmesi ve kullanılabilecek finansman miktarı kişinin ve işletmenin durumuna göre değişebilecek. Bu nedenle yalnızca vergi veya SGK borcunun bulunması, tek başına belirli bir kredi tutarının kesin olarak alınacağı anlamına gelmiyor.

Esnafa Yeni Başvuru

Yeni uygulamayla, vergi ve SGK borcu nedeniyle krediye ulaşmakta güçlük çeken esnaf için ayrı bir finansman modeli devreye alındı. Düzenlemeyle hem işletme ve yatırım giderleri için kredi kullanımının kolaylaştırılması hem de esnafın kamuya olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.