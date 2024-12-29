Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’e bir misilleme daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin ardından ülkenin orta ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Füzenin başarıyla etkisiz hale getirildiği, ilk verilere göre ise herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi.

HUSİ SALDIRISINDA 18 KİŞİ YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi günü Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.