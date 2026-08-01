Sakarya'nın Hendek ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

30 Temmuz akşam saatlerinde Hendek ilçesinde meydana gelen olayda, 13 Temmuz 2024 tarihinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Yunus Efe olayına ilişkin aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.F.G. ve kardeşi B.K.G. ile K.Ç. karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.F.G., tabancayla K.Ç.'ye ateş etti. Silahla yaralanan K.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, O.F.G. ile B.K.G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.