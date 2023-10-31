Olay, Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 49 yaşındaki Adem B. arabasını evinin önüne park edip camını açık unuttu. 23 yaşındaki Tahsin M. ise yoldan geçtiği sırada arabanın camının açık olduğunu görünce hemen içeri girdi. Şüpheli, aracın içinde 16 bin 200 doları görünce, parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sabah uyandığında ve arbasının yanına gittiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden Adem B. hemen polisi aradı. Adem B.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kameradan tespit ettikleri şahsı takip eden Bursa polisi, parayla birlikte şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri kurtardıkları 14 bin 650 doları araç sahibine iade etti.