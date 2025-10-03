Nilüfer Belediye Başkanlığı Denetim Zabıta Amirliği ekipleri, halkın sağlıklı gıdaya kolayca ulaşabilmesi ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Daha önce çeşitli sektörlerde denetim gerçekleştiren ekipler, bu kez ilçede hizmet veren marketleri mercek altına aldı.

Marketlerde yapılan denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, kasa-fiyat uyumu, hijyen koşulları, iş yeri dışı işgal durumu ve ambalaj bütünlüğü gibi halk sağlığını doğrudan etkileyen kriterler dikkatle kontrol edildi. Denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklar, işletme sahipleri ile mağaza sorumlularına iletilerek gerekli uyarılar yapıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünler için tutanak tutuldu ve bu ürünler İlçe Tarım Müdürlüğü’ne iletilmek üzere koruma altına alındı.