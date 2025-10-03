Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

30,5 HEKTARLIK ALAN İMARA AÇILDI

Başkan Şadi Özdemir, uzun zamandır devam eden imar planı çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, sürecin tamamen şeffaf bir şekilde ilerlediğini ve vatandaşların taleplerinin sürece dahil edilerek dikkate alındığını vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir, tamamlanan planla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ürünlü Mahallesi’nde 30,5 hektarlık alanı imarlı hale getirdik. 134 parseli uygulamaya dahil ederek 170 yeni imarlı tapu oluşturduk. Bugün 275 hak sahibi vatandaşımıza tapularını teslim ediyoruz.”

TARİHİ DOKU KORUNARAK PLANLI GELİŞİM SAĞLANDI

Başkan Şadi Özdemir, hazırlanan plan çerçevesinde tarihi dokunun korunduğunu ve kentsel sit alanlarının açıkça tanımlandığını dile getirdi. Mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda 2 katlı yapılaşmaya olanak tanındığını belirten Özdemir, inşaatların 0.60 emsal oranına göre yapılabileceğini açıkladı.

Başkan Şadi Özdemir, yeni imar planının getirdiği kazanımları şöyle sıraladı: “Yolların mülkiyet sorunları çözüldü. Okul ve park alanları ile belediye hizmet alanları belirlendi. Artık Ürünlü’ye daha hızlı ve kaliteli hizmet verebileceğiz. Altyapı çalışmalarımız hızlanacak, yeni projelerimizi hayata geçireceğiz.”

Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadri Beki, hazırlanan imar planı dolayısıyla Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek, dağıtılan tapuların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, Başkan Şadi Özdemir ve Muhtar Kadri Beki, tapuları vatandaşlara teslim etti.