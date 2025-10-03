İngiltere merkezli Lipton, 39 yıldır Türkiye'de çay üretimi yapmasının ardından Türkiye pazarındaki üretimini durdurduğunu açıkladı. Firma tarafından yapılan resmi açıklamada, Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay'a devredileceği bildirildi.

Lipton tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur"

Şirketten yapılan açıklamada, iş modelini yenilerken temel güçlü yanlarına odaklanarak en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmanın amaçlandığı belirtilirken, bu doğrultuda farklı pazarlarda bulunan çay tarlaları, yaş çay alımı ve işleme tesislerinin devredildiği ifade edildi.

Çay alımlarının devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

"Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut 'Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir"