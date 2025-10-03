İnegöl’de mobilya ticareti yapan birçok esnafı ilgilendiren dolandırıcılık olayı gündeme oturdu. Sosyal medya hesaplarımızdan gazetemize ulaşan mağdur esnaflar iddiaya göre, Zonguldak’ta faaliyet gösteren bir mobilya firması sahibi olduğu öğrenilen G.B.’nin alım yaptığı mobilyalar karşılığında ödemelerini yapmadan ortadan kaybolduğu ifade edildi.

YURT DIŞINA KAÇTI!

İnegöllü esnaflar söz konusu şahsın, mobilya, ev ve araç ticareti adı altında milyonlarca liralık borç bırakarak yurt dışına kaçtığını iddia ettiler. İnegöllü esnaflar bu olay da çok sayıda iş yerinin mağdur olduğunu belirterek, haklarını aramak için hukuki süreç başlatacaklarını belirttiler.

Kaynak: Haber Merkezi