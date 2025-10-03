Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından TFFHGD Bursa şube Başkanı Aşkın Değirmenci'nin konuşmasıyla başlayan organizasyonda, TFFHGD Genel Merkez Başkan vekili Özhan Kurt, Bursa İl Hakem Kurulu Başkanı Erhan Sönmez ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu'nun konuşmalarının ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Sezer'e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu’na ve Organizasyonun sponsoru Eski Bursa Bölgesel hakemi Burak Akyel'e plaket takdim edildi.

TFFHGD Bursa şubesinin düzenlediği sezon açılışına; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, TFFHGD genel merkez baş vekili Özhan Kurt, Bursa İHK Başkanı Erhan Sönmez, Bursa ASKF Futbol İl temsilcisi Umut Garipler, Yalova TFFHGD şube Başkanı Muharrem Dağdeviren, Bursa Emniyet müdür yardımcısı Suat Sezer, TÜRFAD Bursa divan kurulu başkanı Ahmet Gedik, Bursa saha komiserleri derneği Başkan yardımcısı Avni Dereköylü, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, Gecenin sponsoru Eski Bursa bölgesel hakemi Burak Akyel, hakemler ve Gözlemciler katıldı.