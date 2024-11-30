Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde huzurevi sakinlerine ve personeline yangından korunma eğitimi verildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi YBRM Müdürlüğü sakinleri ve hizmet veren personele, yangınla mücadele konusunda önemli bir eğitim verildi.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara yangından korunma, yangın tespiti ve ilk müdahale stratejileri öğretildi. Eğitimde ayrıca, yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.