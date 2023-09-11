İyot-131 tedavisi öncesinde iki temel hazırlık yapıyoruz. Bunlardan ilki, düşük iyotlu bir diyet verilmesidir. Kullandığımız radyoaktif iyot, sofra tuzunda da bulunan ve radyoaktif olmayan iyotla kimyasal olarak birebir aynıdır. Bu nedenle radyoaktif iyodu kullandığımızda vücudumuzdaki radyoaktif olmayan iyotla aynı doku için yarış gerçekleşmektedir. Bu yarışta radyoaktif olan iyodun şansını artırabilmek için dışardan iyot alımını kısıtlıyoruz. Her bölümün kullandığı diyet listelerinde ufak tefek farklılıklar olmakla birlikte genellikle iyot içeriği yüksek olan iyotlu tuz, deniz ürünleri, işlenmiş et ürünleri gibi gıdaları yasaklıyoruz. Saç boyalarını yasaklıyoruz. Röntgen çekimleri, bazı tomografi çekimleri sırasında kullanılan kontrast ajanları belli bir süreliğine yasaklıyoruz. Bu bizim tedavi başarımızı artırıyor. İyot tedavisi öncesi ikinci ön hazırlığımız ise, vücudumuzdaki tiroit stimülan hormon ya da kısa adıyla TSH denen hormonun yükselmesi için bir süre beklemektir. TSH uyarıcı bir hormondur ve bağırsaklardan hem iyodun emilimini artırır, hem de geride kalmış olan tiroit dokusu veya tümör dokusunda iyodun daha iyi tutulmasını sağlar. TSH’ın yükselmesi için genellikle 4-6 hafta kadar ilaç kesilmesi veya rekombinant TSH uygulaması gerekir. Bazı durumlarda ikisi birbirine alternatif olmakla birlikte, bazı durumlarda daha çok endojen yani bizim iç salgımız olan TSH’ın kendisinin doğal yollarla yükselmesi daha çok faydalı buluyoruz.