Bursa'nın İnegöl ilçesinde pansiyondaki aynı odada kalan 2 arkadaş arasında sokakta çıkan kavgada Serkan D. (25)'yi sırtından bıçaklayan Fatih S.(30) tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde meydana geldi. Pansiyonda birlikte aynı odada kalan Serkan D. (25) ile Fatih S.(30) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sokakta devam etti. Tartışma sırasında Fatih S., kendisine iddiaya göre "Adamsan bıçakla" dediği Serkan D.'yi sırtından bıçakladı.

Ağır yaralanan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğum bakıma alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sorgulaması tamamlanan şüpheli Fatih S., adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Bana 500 TL borvu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Bende önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Bende elimdeli bıçağı sağa-sola salladım. O sırada bıçaklamışım." dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seher Yaşa