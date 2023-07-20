Çayırova Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için ibadethaneleri düzenli olarak temizliyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler rutin olarak her gün farklı ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede ilçe sakinlerinin daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlanıyor.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çayırova Belediyesi olarak, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde düzenli aralıklarla temizlik işlemi gerçekleştiriyoruz. Gelen talepler ve yapılan planlama çerçevesinde ibadethanelere giden belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi için düzenli olarak temizlik yapıyor" ifadeleri kullanıldı.