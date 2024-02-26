İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Metro Hattı Açılış Töreni’nde, İstanbul’u yerli ve milli ulaşım ağlarıyla örmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Türkiye Yüzyılı’nın, ‘Çilesiz İstanbul’un en önemli adımlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Sirkeci-Kazlıçeşme Metro Açılış Töreni’nde konuştu. Açılış konuşmasında Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Anadolu’muzu, şehirlerimizi nasıl demir ağlarla ördüysek nasıl yüksek hızlı trenlerle birbirine bağladıysak, İstanbul’umuzu da yerli ve milli ulaşım ağlarıyla örmeye aşkla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın, ‘Çilesiz İstanbul’un en önemli adımlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İstanbul şehircilik açısından adeta hasta bir şehir haline getirilmiştir”

İstanbul’un 571 yıllık şanlı mazisi ve onuru bir avuç iş bilmez tarafından heba edildiğini söyleyen Kurum, “Fatih’in emaneti olan İstanbul, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılındaki yönetimiyle birlikte yükseliş dönemine girmiş, Avrupa’nın kültür başkenti olmuşken, son beş yılda ise maalesef fetret dönemine girmiş, şehircilik açısından adeta hasta bir şehir haline getirilmiştir. Ve bu şehrin istisnasız tüm insanları; kendisine efendilik taslayanlardan bezmiş bir şekilde hizmetkârlarını bekliyor, bizleri bekliyor. Ve gerçek belediyeciliği özlemle arıyor. Çünkü CHP’li mevcut yönetimle İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır; çünkü bunlar, bu milletin kadim değerlerine de yabancıdır” ifadelerini kullandı.

“Ömrünün 3 buçuk yılı trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar, haykırışlarına kulak vermediler”

Ekrem İmamoğlu’nun programa davet edilme tartışması üzerinden kendisine mağduriyet hazırlamaya çalıştığının altını çizen Murat Kurum, “Dün Ayasofya Camii’nin açılış törenine resmi davetiye ile davet edilmelerine rağmen, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler, şimdi de İstanbul’da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedir. 1 yılının 288 saati trafikte geçen bu millete dönüp bakmadılar. Aylarını, yıllarını bu şehrin dışında geçirdiler. Ömrünün 3 buçuk yılı trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar, haykırışlarına kulak vermediler. Milletimiz, bu beceriksizlere karşı İstanbul’un tüm sokaklarında, ‘Onlar susacak, İstanbul konuşacak. Artık söz de mühür de bizim. Artık vakit İstanbul vakti’ diyor. Şimdi biz de, ‘Onlar yapamaz, Murat Kurum yapar’ diyerek bizi onurlandıran ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanımızın huzurunda halkımıza söz veriyoruz. Biz sadece milletimizin sözüne kulak vereceğiz” dedi.

“2019’dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine beton dökenlerin dönemini bitireceğiz”

Göreve gelir gelmez İstanbul’un trafik çilesini çözmek için hızla çalışacaklarını ifade eden Kurum, “Size söz. 2019’dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine bile beton dökenlerin dönemini bitireceğiz. Verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmeyenlerden, bu şehrin kayıp yıllarının hesabını tek tek soracağız. İstanbul’umuzu 1 Nisan’dan itibaren tarihin en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız. Trafik çilesinden bezmiş bu güzel milleti, ‘Çilesiz İstanbul’a ulaştıracağız” diyerek sözlerine devam etti.

“Dertsizler gelsin de eser görsün, gamsızlar gelsin de hizmet nasıl yapılır görsün”

Yanında gururla durduğu eserleri yapmanın her babayiğidin harcı olmadığını söyleyen Kurum, “Hele hele temelsiz polemikler üretenlerin, İstanbul’u elinin tersiyle gündemin dışına itenlerin, kendisi burada olup ruhu dışarıda olanların harcı hiç değildir” diyen Kurum, “Bu projeler, sadece dertlenenlere nasip olacak işlerdir. Dertsizler gelsin de eser görsün, gamsızlar gelsin de hizmet nasıl yapılır görsün. Biz biliriz ki dertlenince dağlar önümüze serilir, Anadolu’yu demir ağlarla öreriz. Biz biliriz ki, dertlenince zorlar kolay olur, İstanbul’u metro ağlarıyla öreriz. Yiğitler alın teri döker, işte bu eserler yükselir. Yiğitler emek verir, işte bu hizmetler gelir. Yiğitler çabalar, işte bu aziz milletin takdirine mazhar olur. Ne mutlu o yiğitlere, ne mutlu o güzel adamlara, ne mutlu o eser adamlarına. 5 yıldır ehliyetsizliğin ve liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul’umuzu ‘Gerçek Belediyeciliğe’ kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

“İyi ki varsınız Sayın Cumhurbaşkanım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlayan Kurum, “Bugün 70. yaşına giren, iyi ki Tenzile annemiz doğurmuş dediğimiz, milletin lideri, ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız Sayın Cumhurbaşkanım, iyi ki sizinle birlikte yol arkadaşıyız. İyi ki bu millet için, güzel İstanbul için, 81 ilimiz için sizlerle birlikte mücadele ediyoruz” dedi. Konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkür ederek tamamlayan Kurum, “Tüm mühendislerimize, operatörlerimize, işçi ve emekçi kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattımızın İstanbul’umuza, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sirkeci-Kazlıçeşme hattı atıl bir haldeydi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “İstanbul’umuzda 1 ay önce Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesiminin son halkasının açılışını gerçekleştirmiştik. Şimdi de Sirkeci-Kazlıçeşme hattı. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı atıl bir haldeydi. Şimdi sil baştan yaparak hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyle yeniden İstanbul’a kazandırdık” şeklinde konuştu.

“İstanbul’un ulaşım sorununu yüzeyden değil yer altından metrolarla beraber çözeceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile İstanbul için planlarının olduğunu duyurdu. İstanbul’un ulaşım sorunun yüzeyden değil yer altından raylı sistemle çözüleceğini belirten Bakan Uraloğlu, “10 yıllık projeksiyonda Sayın Murat Kurum kardeşimizle 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. İstanbul’un ulaşım sorununu yüzeyden değil yer altından metrolarla beraber inşallah çözeceğiz. Bakanlığımızın projeleri bittiğinde İstanbul’un raylı istemini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çözmüş olacağız” ifadelerine yer verdi.